События

11:05 08.04.2020

"Ашан" закроет магазины в Украине в день Пасхи

1 мин читать
"Ашан" закроет магазины в Украине в день Пасхи

Руководство ООО "Ашан Украина Гипермаркет" (Auchan Retail Ukraine, Киев), входящего во французский холдинг Auchan, приняло решение закрыть все свои магазины 19 апреля для празднования Пасхи.

"19 апреля наши магазины будут закрыты. Мы просим клиентов отнестись с пониманием к этому решению, которое позволит команде "Ашан" набраться энергии, а также минимизирует скопление людей, характерное для праздника, - сообщила пресс-служба компании в среду.

По ее данным, в остальные дни магазины сети будут продолжать работать в стандартном режиме.

"Период карантина является непростым для всей страны. Команда "Ашан" сейчас находится на передовой, как и другие стратегические предприятия, обеспечивающие украинцев необходимыми продуктами и услугами. Наши сотрудники ежедневно адаптируют все процессы и обеспечивают непрерывную работу магазинов, чтобы покрывать потребности клиентов"

Auchan Retail – международная компания розничной торговли, первый магазин открыт во Франции в 1961 году.

Auchan Retail Ukraine работает в Украине с 2008 года.

Компания насчитывает 26 магазинов разных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины у дома) в 9 городах Украины, а также развивает e-commerce.

Штат сотрудников составляет 6 тыс. человек.

Теги: #ашан #пасха
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:56 07.04.2020
Украинцев из-за коронавируса призвали воздержаться от посещения богослужений в храмах во время празднования Пасхи

Украинцев из-за коронавируса призвали воздержаться от посещения богослужений в храмах во время празднования Пасхи

21:09 07.04.2020
Главы церквей Львова в режиме онлайн-конференции обсудят формат празднования Пасхи – Садовый

Главы церквей Львова в режиме онлайн-конференции обсудят формат празднования Пасхи – Садовый

21:00 07.04.2020
В Италии резко подскочили цены в интернете на пасхальную выпечку и шоколадные изделия

В Италии резко подскочили цены в интернете на пасхальную выпечку и шоколадные изделия

19:05 07.04.2020
Государство сделает все, чтобы граждане могли отпраздновать Пасху дома – Зеленский

Государство сделает все, чтобы граждане могли отпраздновать Пасху дома – Зеленский

13:41 07.04.2020
Сервис доставки еды Raketa начал доставку продуктов из супермаркетов"Ашан" в Киеве, в планах подключить другие сети

Сервис доставки еды Raketa начал доставку продуктов из супермаркетов"Ашан" в Киеве, в планах подключить другие сети

20:58 06.04.2020
Власть приняла принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их онлайн – встреча Зеленского с главой УГКЦ

Власть приняла принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их онлайн – встреча Зеленского с главой УГКЦ

19:52 06.04.2020
Кличко призвал максимально ограничить присутствие людей в храмах на Пасху

Кличко призвал максимально ограничить присутствие людей в храмах на Пасху

20:16 25.03.2020
Глава МВД Украины: есть понимание руководитель церквей не проводить массовые обряды на Пасху

Глава МВД Украины: есть понимание руководитель церквей не проводить массовые обряды на Пасху

18:37 25.03.2020
Зеленский: мы готовим проект "Пасха дома"

Зеленский: мы готовим проект "Пасха дома"

13:15 02.03.2020
"Эпицентр" вводит в продажу марлевые повязки из-за дефицита медицинских масок, "Ашан" отмечает рост спроса на крупы

"Эпицентр" вводит в продажу марлевые повязки из-за дефицита медицинских масок, "Ашан" отмечает рост спроса на крупы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Еще 15 киевлян, в том числе трое медиков, заразились коронавирусом за сутки

В Украине за сутки зафиксировано 206 новых случаев COVID-19: всего 1668 случаев, 52 летальных

Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени посмертно 13 военных и медалью "Защитнику Отечества" 15 военных, из которых 2 – посмертно

Суд арестовал имущество завода "Кузня на Рыбальском"

Нардеп Скороход и ее ребенок находятся в больнице, у нее рецидив коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Еще 15 киевлян, в том числе трое медиков, заразились коронавирусом за сутки

Количество краж, грабежей и разбоев в Украине снизилось на треть в период карантина

В Харьковской области подтверждены 4 случая COVID-19

По "делам Майдана" сообщено подозрение действующему правоохранителю

Карантин не повлияет на увольнение солдат-срочников в запас – министр обороны Таран

Подготовительное заседание по делу Кернеса перенесено на 29 апреля

ГСЧС о пожарах в экосистемах: Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна

Байден против идеи переноса президентских выборов

За сутки "Covid-19" подтвержден еще у 29 жителей Латвии, общее количество заболевших - 577

В Ривненской области COVID-19 подтвержден у шестерых медработников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА