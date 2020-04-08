"Ашан" закроет магазины в Украине в день Пасхи

Руководство ООО "Ашан Украина Гипермаркет" (Auchan Retail Ukraine, Киев), входящего во французский холдинг Auchan, приняло решение закрыть все свои магазины 19 апреля для празднования Пасхи.

"19 апреля наши магазины будут закрыты. Мы просим клиентов отнестись с пониманием к этому решению, которое позволит команде "Ашан" набраться энергии, а также минимизирует скопление людей, характерное для праздника, - сообщила пресс-служба компании в среду.

По ее данным, в остальные дни магазины сети будут продолжать работать в стандартном режиме.

"Период карантина является непростым для всей страны. Команда "Ашан" сейчас находится на передовой, как и другие стратегические предприятия, обеспечивающие украинцев необходимыми продуктами и услугами. Наши сотрудники ежедневно адаптируют все процессы и обеспечивают непрерывную работу магазинов, чтобы покрывать потребности клиентов"

Auchan Retail – международная компания розничной торговли, первый магазин открыт во Франции в 1961 году.

Auchan Retail Ukraine работает в Украине с 2008 года.

Компания насчитывает 26 магазинов разных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины у дома) в 9 городах Украины, а также развивает e-commerce.

Штат сотрудников составляет 6 тыс. человек.