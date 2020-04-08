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10:36 08.04.2020

"Нова Пошта", АТБ и Rozetka масштабировали услугу доставки продуктов питания на всю Украину

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"Нова Пошта", АТБ и Rozetka масштабировали услугу доставки продуктов питания на всю Украину

Группа компаний "Нова Пошта" совместно с интернет-магазином Rozetka и торговой сетью АТБ масштабировали услугу доставки продуктов питания с Днепропетровской области на всю территорию Украины, говорится в сообщении "Нова Пошта".

В целом за две недели с момента старта услуги было доставлено около 300 наборов. Наибольшее количество наборов было доставлено по городу Днепр, около 100 наборов были доставлены по области, отметили в компании.

На старте проекта клиентам предлагались три продуктовых набора: минимальный, средний и большой. Наибольшей популярностью пользовался средний набор. Поэтому его было решено оставить и в дальнейшем, а два других набора были заменены на продуктовый и непродуктовый.

"Сейчас, когда карантинные мероприятия в стране становятся все более жесткими, украинцам важно иметь возможность покупать продукты питания, не выходя из дома. "Нова пошта" усилила команду своих курьеров, чтобы доставлять самое необходимое быстро. Поэтому призываю всех оставаться дома - мы все вам доставим", - прокомментировал расширение географии услуги СЕО "Новой пошты" Александр Бульба.

В свою очередь председатель совета директоров и генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков отметил, что в условиях распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 и объявления общенационального карантина АТБ осуществляет свою деятельность в усиленном режиме во всех регионах Украины.

"Совместный проект Rozetka, АТБ и "Новой пошты" успешно прошел тестовый период. Адресная доставка продуктовых наборов оказалась даже более востребованной, чем мы ожидали. Именно поэтому было принято решение масштабировать инициативу на всю Украину", - комментирует соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.

Он также отметил, что содержание наборов было доработано на основании сообщений от клиентов с пожеланиями об их составе. Теперь доступны три набора необходимых товаров стоимостью 143, 402 и 551 грн, а стоимость доставки составляет 55-75 грн.

"Продукты будут доставляться "день в день" в тех населенных пунктах, где есть магазины АТБ. В другие населенные пункты доставка будет осуществляться на следующий день после забора продуктовых наборов курьерами "Новой пошты", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, услуга доставки продуктов питания от "Нова Пошта", АТБ и Rozetka была запущена 20 марта и действовала на территории Днепропетровской области.

Теги: #нова_пошта #коронавирус #продукты_питания #продукты #атб #rozetka
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