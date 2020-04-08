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10:12 08.04.2020

Главсанврач Ляшко: вопрос отмены карантина будем комментировать не ранее чем через 10 дней

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Главсанврач Ляшко: вопрос отмены карантина будем комментировать не ранее чем через 10 дней

Решение об отмене карантина будет приниматься ближе к его завершению, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"В настоящее время мы наблюдаем за развитием эпидситуации в Украине, сравниваем сценарии, которые происходят в странах ЕС и странах-соседях, позже внедривших карантинные меры. Решение относительно отмены карантина будет приниматься ближе к сроку его завершения. Сейчас только третий день усиленных мер, комментировать будем не раньше чем через 10 дней",- сказал он.

Теги: #ляшко #коронавирус
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