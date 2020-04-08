В Закарпатской области коронавирусом заболели 4 медработника

В Закарпатской области заболевание коронавирусом подтверждено у 43 человек, четверо из которых являются медицинскими работниками, сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации (ОГА).

"Ситуация относительно COVID-19 в Закарпатье по состоянию на 9:00 8 апреля: Один человек вылечился. 43 больным установлен диагноз COVID-19, четыре из которых - медицинские работники", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что вчера было проведено 22 экспресс-теста на COVID-19 и отобрано 24 биологических материала для исследований на полимеразную цепную реакцию.

По состоянию на 8 апреля в Закарпатской области зафиксировано 2 летальных случая от коронавируса.