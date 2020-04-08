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09:35 08.04.2020

В Украине за сутки зафиксировано 206 новых случаев COVID-19: всего 1668 случаев, 52 летальных

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В Украине за сутки зафиксировано 206 новых случаев COVID-19: всего 1668 случаев, 52 летальных

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) по состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, в Украине подтверждены 1668 случаев COVID-19.

"Из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев", - сообщает Минздрав на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Накануне утром Минздрав информировал о 45 летальных случаях. Таким образом, за прошедшие сутки в Украине скончались 7 человек, зараженных коронавирусом.

Вместе с тем, в ЦОЗ уточняют, что из всего зафиксированных по состоянию на 9.00 среды 52 летальных исходов от COVID-19 в Украине 29 - женщин и 23 - мужчин. "Среди умерших процент людей в возрасте от 50 лет составляет 84,6%", - говорится в информации на странице Центра в соцсети Фейсбук.

В общем, диагноз COVID-19 подтвержден у 124 детей, а лица в возрасте от 30 лет составляют 81% от всех пациентов с COVID-19.

В ЦОЗ также приводят данные о подтвержденных диагнозах COVID-19 по регионам:

Винницкая обл. - 89 случаев;

Волынская обл. - 36 случаев (2 летальных);

Днепропетровская обл. - 41 случай;

Донецкая обл. - 11 случаев (1 летальный);

Житомирская обл. - 21 случай (2 летальных);

Закарпатская обл. - 43 случая (2 летальных);

Запорожская обл. - 45 случаев;

Ивано-Франковская область - 198 случаев (13 летальных);

г. Киев - 256 случаев (5 летальных);

Киевская обл. - 120 случаев (5 летальных);

Кировоградская обл. - 57 случаев (1 летальный);

Львовская обл. - 36 случаев (1 летальный);

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 32 случая;

Полтавская обл. - 17 случаев;

Ровенская обл. - 44 случая (6 летальных);

Сумская обл. - 56 случаев (2 летальный);

Тернопольская обл. - 168 случаев (3 летальных);

Харьковская обл. - 5 случаев;

Херсонская обл. - 15 случаев (1 летальный);

Хмельницкая обл. - 15 случаев;

Черкасская обл. - 80 случаев (1 летальный);

Черновицкая обл. - 273 случая (6 летальный);

Черниговская обл. - 7 случаев (1 летальный).

"В течение 7 апреля областными лабораторными центрами и вирусологической референс-лабораторией Центра исследовано 1945 образцов", - добавили в ЦОЗ.

Теги: #коронавирус #минздрав
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