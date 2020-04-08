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08:35 08.04.2020

Из Жулян в Италию вылетел самолет Нацгвардии Украины с помощью итальянским медикам в борьбе с коронавирусом

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Из Жулян в Италию вылетел самолет Нацгвардии Украины с помощью итальянским медикам в борьбе с коронавирусом

Из аэропорта Жуляны вылетел самолет Национальной гвардии Украины с помощью итальянским медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией Covid 19, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Украина продолжает помощь борющейся с коронавирусом Италии. Сегодня в 7 00 из аэропорта Жуляны в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5 000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков", - написал Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что итальянские врачи ежедневно борются за жизни украинцев, которые находятся в диаспоре, и поэтому Украина делает "этот жест дружбы и благодарности".

Геращенко отметил, что 7 апреля в Италии впервые зарегистрировано падение темпов прироста количества зарегистрированных случаев инфицирования Covid-19.

"По данным департамента гражданской защиты Италии вчера заболели лишь 880 человек. Это самый низкий показатель начиная с 10 марта", - написал замминистра.

Он отметил, что в целом по состоянию на 8 апреля спиртовая отрасль Украины полностью закрывает потребности страны в дезинфицирующих жидкостях на основе этилового спирта и может закрыть любые потребности Европы.

Геращенко подчеркнул, что поставка гуманитарной помощи организована по специальному указу президента Украины.

 

Теги: #италия #помощь #украина #коронавирус
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