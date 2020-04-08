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08:20 08.04.2020

В зоне отчуждения открытого огня нет, продолжается тление травяного настила отдельными очагами

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В зоне отчуждения на территории Денисовецкого и Котовского лесничеств открытого огня нет, наблюдается тление травяного настила отдельными очагами и кустарников, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, по состоянию на 7:00 8 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Грезля Денисовецького лесничества наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

Также - на территории Котовского лесничества в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка открытого огня нет, наблюдается тление отдельными ячейками.

"Всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечено 253 чел. и 68 ед. техники, из них от ДСНС 168 чел. личного состава и 34 ед. техники. 7 апреля авиацией ДСНС осуществлено 81 сброс (288 тонн воды), из них самолетами АН-32П - 21 сброс (168 тонн воды) и вертолетами МИ-8 - 60 сбросов (120 тонн воды)", - сказано в сообщении.

Теги: #зона_отчуждения #сводка #украина #пожар
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