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07:39 08.04.2020

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

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За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, пострадавших среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение 7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Один из обстрелов враг совершил с помощью беспилотного летательного аппарата. Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Шесть нарушений режима тишины за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи Каменки противник открывал огонь дважды, выпустив по позициям Объединенных сил восемь мин калибра 82 мм и применив станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Украинские опорные пункты у Марьинки и Авдеевки боевики обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также враг применил пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие по позициям в окрестностях Опытно.

Кроме того, НВФ совершили обстрел гражданского автомобиля у Красногоровки. В частности, с помощью беспилотного летательного аппарата враг сбросил гранату ВОГ-17 рядом с транспортным средством одного из украинских центральных телеканалов. Журналисты и военнослужащие не пострадали.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили четыре обстрелы. Так, за минувшие сутки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по окрестностям Новотошковского и Новозвановки - всего 9 мин. Из огневых позиций вблизи оккупированного села Калиново-Борщеватое НВФ выпустили четыре мины калибра 82 мм по украинским позициям у Новоалександровки и пять мин этого же калибра в сторону Попасной.

По данным украинской разведки, 7 апреля ранен один боевик и поврежден вражеский противотанковый ракетный комплекс.

"8 апреля после полуночи российские оккупационные войска из минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции у Павлополя в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штаббе.

В направлении оккупированного Набережного боевики выпустили 20 мин, а под утро враг открыл огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Марьинки.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Теги: #оос #сводка #украина
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