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06:54 08.04.2020

МИД: ЮНЕСКО констатирует ухудшение ситуации в аннексированном Крыму

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Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) констатирует ухудшение ситуации в аннексированном Крыму в сферах компетенции организации, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"В докладах констатируется дальнейшее ухудшение ситуации во временно оккупированном Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО, приводятся конкретные факты продолжающихся нарушений прав человека, притеснения национальных меньшинств, свободы прессы, безопасности журналистов, защиты культурного наследия, препятствий в доступе к образованию на родном языке"- сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что 6 апреля состоялась десятая информационная встреча по вопросам ситуации во временно аннексированном Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО. Во время встречи были представлены доклады офисов верховного комиссара ООН по правам человека, представителя по вопросам свободы прессы ОБСЕ, международного совета по охране памятников и исторических мест (ИКОМОС), а также "Amnesty International".

По результатам встречи было подтверждено сохранение проблематики аннексированного Крыма в списке приоритетов деятельности ЮНЕСКО.

Теги: #крым #юнеско #украина #ухудшение
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