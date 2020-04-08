Следствие отрабатывает несколько версий нападения на начальников УГРО и Отдела розыска областного главка полиции в Харькове

Нападение на начальника Управления уголовного розыска и начальника Отдела розыска по тяжким преступлениям Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области расследуется по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

"По данному факту СУ ГУ Нацполиции в Харьковской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следствие отрабатывает несколько версий нападения. С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Назначено несколько судебно-медицинских экспертиз.

Для раскрытия преступления создана специальная следственно-оперативная группа, устанавливаются свидетели происшествия и все обстоятельства преступления. Оперативное сопровождение осуществляет Харьковское управление департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Правоохранители проводят комплекс мероприятий по розыску и задержанию причастных к нападению.

Как сообщалось, в понедельник вечером неизвестные напали на начальника Управления уголовного розыска и начальника Отдела розыска по тяжким преступлениям ГУ Нацполиции в Харьковской области. Оба полицейские госпитализированы.