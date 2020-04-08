"Юнилевер Украина" поставляет областным больницам Domestos и Dove для противодействия коронавируса

Компания ООО "Юнилевер Украина" (Unilever) обеспечивает поставки в государственные областные больницы дезинфицирующие средства Domestos и средства личной гигиены Dove для противодействия распространению вирусных инфекций, сообщила пресс-служба компании.

"В период обострения эпидемиологической ситуации в Украине и следя за постоянно растущими цифрами заражения, компания не может оставаться в стороне. То, что мы можем сейчас сделать - обеспечить необходимым количеством дезинфицирующего средства Domestos областные инфекционные больницы Украины. Основное действующее антимикробное вещество содержит гипохлорит натрия, рекомендованный ВОЗ, для обеззараживания медицинских, бытовых и других помещений. Я убежден, что объединяя усилия и придерживаясь обязательных гигиенических правил и санитарных норм, мы скорее сможем остановить распространение вирусной инфекции и уберечь наших граждан от заражения", - цитирует пресс-служба заявление генерального директора компании Василия Бовдилова.

Как отмечается, начиная с 23 марта по согласованию с областными госадминистрациями компания начала доставку партий дезинфицирующего средства Domestos по местам назначения. Общее количество поставок по стране будет составлять около 5 тыс. литров Domestos и 5 тыс. единиц мыла "Dove" для мытья рук.

"В составе Domestos содержится основное действующее антимикробное вещество - гипохлорит натрия, рекомендуется (в концентрации 0,5%) к использованию Всемирной организацией здравоохранения для профилактики распространения вирусных инфекций, эффективной гигиены, а также дезинфекции общественных и жилых помещений. К средствам Domestos входит гипохлорит натрия в концентрации от 2 до 5%, то есть в 4-10 раз больше, чем советует ВОЗ", - говорится в тексте релиза.

Отмечается, что первой среди областей, получивших помощь, стала Днепропетровская. Также дезинфицирующие средства получили Киевская, Черновицкая, Житомирская, Львовская, Волынская, Тернопольская, Черниговская, Ровенская, Хмельницкая, Волынская и Закарпатская области.

"Компания планирует постепенно обеспечить средствами дезинфекции и гигиены все области Украины", - добавили в пресс-службе.

Компания Unilever является одним из ведущих мировых производителей и поставщиков продуктов питания, средств личной гигиены, косметической продукции и товаров по уходу за домом. Каждый день 2,5 миллиарда потребителей используют продукцию Unilever в более 190 странах мира. Количество сотрудников компании достигает 155 тыс., а объем продаж в 2019 году составил EUR52 млрд.