События

02:24 08.04.2020

Таран рассказал о проведении в ВСУ ряда мероприятий по предотвращению коронавируса

2 мин читать
Таран рассказал о проведении в ВСУ ряда мероприятий по предотвращению коронавируса

Министр обороны Андрей Таран рассказал о проведении ряда мероприятий для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19 среди военнослужащих, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"В Министерстве обороны Украины отработано алгоритмы перепрофилирования военных госпиталей, которые будут использоваться для лечения больных военнослужащих. Определено обсервационную зону в случае массового поступления больных, предназначенные санитарные транспортные средства для эвакуации. Также создан необходимый запас медико-санитарного, хозяйственного имущества, дезинфекционных, необходимых лекарственных средств и средств индивидуальной защиты для медицинского персонала учреждений здравоохранения Вооруженных Сил Украины. Среди прочего, усиленно контрольно-пропускной режим, организовано проведение термометрии бесконтактными инфракрасными термометрами всех лиц, пересекающих контрольно-пропускные пункты", - цитирует министра обороны Тарана пресс-служба МО.

По его слвоам, по состоянию на 7 апреля в ВСУ зарегистрировано четыре случая заболевания на острую респираторную болезнь COVID-19 и один случай смерти.

"К сожалению, умерла 42-летняя женщина. Она была работником ВС Украины, работала на гражданской должности оператором котельной в одной из воинских частей Ивано-Франковской области. С 20 марта она находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Через неделю его состояние ухудшилось, она была госпитализирована в Центральную районную больницу г. Надворная, а 30 марта женщину перевели в реанимационное отделение. Вчера в шесть утра она умерла. Диагноз COVID-19 был подтвержден", - сказал министр МО в видеообращении.

Также, по его словам, в настоящее время на изоляции и самоизоляции в ВСУ находятся 87 человек, а у 18 военнослужащих в ближайшие трое суток изоляция заканчивается.

Таран отметил, что Минобороны осуществляет постоянный мониторинг инфекционных заболеваний среди личного состава ВСУ. Он призвал быть внимательными и четко осознавать, что перед вирусом все равны.

"Так надо соблюдать правила безопасности во время карантина и каждому лично ответственным", - отметил министр.

Теги: #всу #коронавирус #минобороны #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:45 08.04.2020
18 украинцев за границей вылечились от коронавируса

18 украинцев за границей вылечились от коронавируса

01:58 08.04.2020
В Киеве задержан офицер ВСУ за хранение наркотических веществ

В Киеве задержан офицер ВСУ за хранение наркотических веществ

01:13 08.04.2020
Еще два случая заболевания COVID-19 зафиксированы в Одесской области

Еще два случая заболевания COVID-19 зафиксированы в Одесской области

00:51 08.04.2020
На харьковском стадионе "Металлист" может быть развернут госпиталь для больных COVID-19

На харьковском стадионе "Металлист" может быть развернут госпиталь для больных COVID-19

00:40 08.04.2020
В США число жертв COVID-19 превысило 12 тыс.

В США число жертв COVID-19 превысило 12 тыс.

00:37 08.04.2020
Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени посмертно 13 военных и медалью "Защитнику Отечества" 15 военных, из которых 2 – посмертно

Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени посмертно 13 военных и медалью "Защитнику Отечества" 15 военных, из которых 2 – посмертно

00:20 08.04.2020
"Всеукраинскую школа онлайн" в первый день проекта посмотрело 3,3 млн зрителей

"Всеукраинскую школа онлайн" в первый день проекта посмотрело 3,3 млн зрителей

00:11 08.04.2020
В ближайшие дни Харьковская область получит 11 ИВЛов и лабораторное оборудование для ПЦР-диагностики

В ближайшие дни Харьковская область получит 11 ИВЛов и лабораторное оборудование для ПЦР-диагностики

00:05 08.04.2020
Из-за вспышки коронавируса в Днепропетровской области въезд и выезд из Першотравенска ограничат

Из-за вспышки коронавируса в Днепропетровской области въезд и выезд из Першотравенска ограничат

23:49 07.04.2020
Харьковские теплосети уменьшат стоимость тепла и горячей воды в платежках за март

Харьковские теплосети уменьшат стоимость тепла и горячей воды в платежках за март

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени посмертно 13 военных и медалью "Защитнику Отечества" 15 военных, из которых 2 – посмертно

Суд арестовал имущество завода "Кузня на Рыбальском"

Нардеп Скороход и ее ребенок находятся в больнице, у нее рецидив коронавируса

Китайские власти разрешили выезд из Уханя, 11 недель находившегося в изоляции из-за коронавируса

Пока не время обсуждать полноценное возобновление работы общественного транспорта – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп сообщил об испытании десяти лекарств от коронавируса

В Черновицкой области зафиксировано 25 новых случаев коронавируса

Состояние здоровья двух больных коронавирусом в Полтавской области средней тяжести

Прокуратура расследует несоблюдение в Лукьяновском СИЗО мероприятий по предотвращению распространения COVID-19

Зеленский уполномочил посла Украины в Китае подписать соглашение между Украиной и Гонконгом о передаче осужденных

Во Львовской области горит новояворовская мусорная свалка

Суд арестовал имущество завода "Кузня на Рыбальском"

Производство минеральных удобрений в Украине идет в нормальном режиме, цены на них минимальные за последние годы

Боевики во вторник обстреляли окраины Марьинки, ранена местная жительница

Нардеп Скороход и ее ребенок находятся в больнице, у нее рецидив коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА