В Киеве задержан офицер ВСУ за хранение наркотических веществ

Правоохранители в Киеве обнаружили у офицера Вооруженных сил Украины 13 расфасованных упаковок с наркотическими веществами, психотроп изъяли, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Во время личного обыска лейтенанта ВСУ обнаружено и изъято 13 расфасованных упаковок с психотропным веществом "амфетамин". По месту его жительства в ходе санкционированного судом обыска обнаружено и изъято веса, таблетки и особо опасное наркотическое средство - каннабис", - сказано в сообщении.

Отмечается, что военнослужащего задержали 6 апреля в порядке ст. 208 УПК Украины, а 7 апреля ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.