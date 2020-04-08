События

01:58 08.04.2020

В Киеве задержан офицер ВСУ за хранение наркотических веществ

1 мин читать
В Киеве задержан офицер ВСУ за хранение наркотических веществ

Правоохранители в Киеве обнаружили у офицера Вооруженных сил Украины 13 расфасованных упаковок с наркотическими веществами, психотроп изъяли, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Во время личного обыска лейтенанта ВСУ обнаружено и изъято 13 расфасованных упаковок с психотропным веществом "амфетамин". По месту его жительства в ходе санкционированного судом обыска обнаружено и изъято веса, таблетки и особо опасное наркотическое средство - каннабис", - сказано в сообщении.

Отмечается, что военнослужащего задержали 6 апреля в порядке ст. 208 УПК Украины, а 7 апреля ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Теги: #всу #офицер #украина #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:45 08.04.2020
18 украинцев за границей вылечились от коронавируса

18 украинцев за границей вылечились от коронавируса

02:24 08.04.2020
Таран рассказал о проведении в ВСУ ряда мероприятий по предотвращению коронавируса

Таран рассказал о проведении в ВСУ ряда мероприятий по предотвращению коронавируса

01:13 08.04.2020
Еще два случая заболевания COVID-19 зафиксированы в Одесской области

Еще два случая заболевания COVID-19 зафиксированы в Одесской области

00:51 08.04.2020
На харьковском стадионе "Металлист" может быть развернут госпиталь для больных COVID-19

На харьковском стадионе "Металлист" может быть развернут госпиталь для больных COVID-19

00:37 08.04.2020
Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени посмертно 13 военных и медалью "Защитнику Отечества" 15 военных, из которых 2 – посмертно

Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени посмертно 13 военных и медалью "Защитнику Отечества" 15 военных, из которых 2 – посмертно

00:20 08.04.2020
"Всеукраинскую школа онлайн" в первый день проекта посмотрело 3,3 млн зрителей

"Всеукраинскую школа онлайн" в первый день проекта посмотрело 3,3 млн зрителей

00:11 08.04.2020
В ближайшие дни Харьковская область получит 11 ИВЛов и лабораторное оборудование для ПЦР-диагностики

В ближайшие дни Харьковская область получит 11 ИВЛов и лабораторное оборудование для ПЦР-диагностики

00:05 08.04.2020
Из-за вспышки коронавируса в Днепропетровской области въезд и выезд из Першотравенска ограничат

Из-за вспышки коронавируса в Днепропетровской области въезд и выезд из Першотравенска ограничат

23:49 07.04.2020
Харьковские теплосети уменьшат стоимость тепла и горячей воды в платежках за март

Харьковские теплосети уменьшат стоимость тепла и горячей воды в платежках за март

23:41 07.04.2020
В Черновицкой области зафиксировано 25 новых случаев коронавируса

В Черновицкой области зафиксировано 25 новых случаев коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени посмертно 13 военных и медалью "Защитнику Отечества" 15 военных, из которых 2 – посмертно

Суд арестовал имущество завода "Кузня на Рыбальском"

Нардеп Скороход и ее ребенок находятся в больнице, у нее рецидив коронавируса

Китайские власти разрешили выезд из Уханя, 11 недель находившегося в изоляции из-за коронавируса

Пока не время обсуждать полноценное возобновление работы общественного транспорта – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп сообщил об испытании десяти лекарств от коронавируса

В США число жертв COVID-19 превысило 12 тыс.

Состояние здоровья двух больных коронавирусом в Полтавской области средней тяжести

Прокуратура расследует несоблюдение в Лукьяновском СИЗО мероприятий по предотвращению распространения COVID-19

Зеленский уполномочил посла Украины в Китае подписать соглашение между Украиной и Гонконгом о передаче осужденных

Во Львовской области горит новояворовская мусорная свалка

Суд арестовал имущество завода "Кузня на Рыбальском"

Производство минеральных удобрений в Украине идет в нормальном режиме, цены на них минимальные за последние годы

Боевики во вторник обстреляли окраины Марьинки, ранена местная жительница

Нардеп Скороход и ее ребенок находятся в больнице, у нее рецидив коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА