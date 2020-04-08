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01:18 08.04.2020

Трамп сообщил об испытании десяти лекарств от коронавируса

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Трамп сообщил об испытании десяти лекарств от коронавируса

В США сейчас испытывают десять лекарств для лечения коронавируса, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"В настоящий момент проходят испытания 10 лекарств. В ближайшее время последуют еще 15 (лекарств -ИФ)", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, активные клинические испытания также проходят две потенциальные вакцины.

"Мы делаем все, что в наших силах, для того, чтобы обеспечить поставки медицинских товаров и ускорить производство жизненно необходимых лекарств", - отметил Трамп.

Теги: #лекарства #сша #вирус
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