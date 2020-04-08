Еще два случая заболевания COVID-19 зафиксированы в Одесской области

В Одесской области подтверждены еще два случая заболевания COVID-19, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Лабораторный центр Минздрава в Одессе получил положительные анализы на коронавирус у жительницы Одессы 1968г.р. и жительницы Килийского района 1975г.р. Обе больные находятся в больнице и получают симптоматическое лечение", - написал глава ОГА на странице в Фейсбуке.

По его словам, первая женщина не выезжала за пределы страны, а вторая - недавно вернулась из США.

Также глава обладминистрации добавил, что на данный момент в Одесской области зарегистрировано 32 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.