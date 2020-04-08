На харьковском стадионе "Металлист" может быть развернут госпиталь для больных COVID-19

На стадионе "Металлист" (Харьков) в случае необходимости может быть развернут госпиталь для больных COVID-19, сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Мы сейчас рассматриваем возможность развернуть такой госпиталь на нашем "Металлисте. Уже мы группой специалистов, в том числе и врачей, инспектировали стадион и в ближайшее время мы определимся, сможем ли мы в тех боксах, которые там есть (там можно разместить большое количество людей), сделать такой госпитальЗ", - сказал Кучер в эфире программы "Віддзеркалення" во вторник вечером.

Он добавил, что кроме этого изучается возможность использования базы "Металлиста" в пос. Высокий для размещения госпиталя для больных COVID-19, либо в качестве места обсервации.