События

00:40 08.04.2020

В США число жертв COVID-19 превысило 12 тыс.

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В США после заражения коронавирусной инфекцией нового типа скончалось уже более 12 тыс. человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно его подсчетам, на территории США с начала вспышки зарегистрировано 12 тыс. 021 летальных случая. Наибольшее число жертв - в штате Нью-Йорк.

В общей сложности за время эпидемии в США уже выздоровели более 20 тыс. человек, заразившихся коронавирусом COVID-19.

Кроме того, согласно данным университета, с начала эпидемии выявлено более 380 тыс. случаев заражения. США занимают первое место в мире по этому показателю.

Теги: #сша #жертвы #коронавирус
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