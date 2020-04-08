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00:37 08.04.2020

Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени посмертно 13 военных и медалью "Защитнику Отечества" 15 военных, из которых 2 – посмертно

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Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени посмертно 13 военных и медалью "Защитнику Отечества" 15 военных, из которых 2 – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 7 апреля наградил орденом "За мужество" III степени посмертно 13 украинских военнослужащих и медалью "Защитнику Отечества" 15 военнослужащих, из которых двух – также посмертно.

Как сообщается на сайте президента, за самоотверженное служение украинскому народу, личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, посмертно награждены орденом "За мужество" III степени: старший сержант Роман Беспалый, младший сержант Андрей Войтович, старший солдат Сергей Данилейченко, солдат Роман Досяк, сержант Алексей Капустян, старший солдат Алексей Кучкин, старший матрос Владимир Лысакивский, младший сержант Виктор Пруський, старший солдат Сергей Сирота, сержант Артем Соколов, старший солдат Юрий Тишик, старший солдат Игорь Химичук, солдат Юрий Хомик.

Из 15 награжденных медалью "Защитнику Отечества" старший сержант Игорь Кистерный и старший солдат Александр Ковтун также получили награду посмертно.

Теги: #военные #украина #ордена
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