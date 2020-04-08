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00:20 08.04.2020

"Всеукраинскую школа онлайн" в первый день проекта посмотрело 3,3 млн зрителей

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В Офисе президента Украины отмечают успешность идеи проекта "Всеукраинская школа онлайн" с видеоуроками для учащихся 5-11 классов, с помощью которого украинские школьники и все желающие могут обучаться в режиме онлайн в период карантина в связи с пандемией коронавируса.

"По данным компании Nielsen, в понедельник, 6 апреля, почти треть зрителей утреннего эфира смотрела именно "Всеукраинскую школу онлайн". Общая аудитория первого дня проекта – более 3,3 млн зрителей разного возраста", - сообщила во вторник пресс-служба президента Украины.

 На официальном YouTube-канале Министерства образования количество просмотров за последние двое суток достигло почти 2 млн. Наиболее популярными стали занятия по физкультуре с участием украинских звезд.

 "Однако, безусловно, главным критерием является множество положительных отзывов учеников, родителей и учителей. Они – бесценны. Офис президента благодарит всех, кто принял участие в новом формате обучения школьников, который мы запустили в условиях карантина вследствие распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

В ОП отмечают, что сейчас к инициативе присоединяются другие телеканалы и медиаплатформе. В частности, онлайн-уроки станут доступными для просмотра на "Киевстар ТВ". Также продолжаются соответствующие переговоры с региональными телеканалами.

Теги: #просмотр #онлайн_школа #украина
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