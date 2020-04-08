В ближайшие дни Харьковская область получит 11 ИВЛов и лабораторное оборудование для ПЦР-диагностики

В ближайшие дни в Харьковскую область будет доставлено новое оборудование для проведения ПЦР-диагностики, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Мы закупаем 2 лаборатории специальных. Еще денежные средства не проплачены, но это оборудование уже на территории нашего государства. И завтра-послезавтра оно будет на территории Харьковского региона", - сказал Кучер в эфире программы "Віддзеркалення" во вторник вечером.

"Это будут дополнительные лаборатории, которые мы сможем задействовать для тестирования (людей с симптомами COVID-19 - ИФ). Это новое оборудование, потому что наш лабораторный центр сейчас работает на старом оборудовании", - добавил Кучер.

По его словам, вместе с этим оборудованием ожидается также поставка 11 аппаратов ИВЛ.