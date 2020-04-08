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00:05 08.04.2020

Из-за вспышки коронавируса в Днепропетровской области въезд и выезд из Першотравенска ограничат

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Въезд и выезд из Першотравенска (Днепропетровская обл.) 8 апреля с 9:00 ограничат, что остановить распространение коронавируса, заявил глава областной государственной администрации Александр Бондаренко, сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА.

"Вчера в Першотравенске обнаружили 6 случаев COVID-19. Сегодня вместе с полицией разыскали людей, с которыми контактировали больные. К сожалению, среди них положительный результат ПЦР-теста получили еще 15 человек. Всего в городе - 21 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции", - отметил Бондаренко.

Он отметил, что областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС ограничила выезд из города и въезд в него, чтобы остановить распространение болезни. Соответствующее решение должен принять и горсовет Первомайска.

"Ограничения касаются всех транспортных средств. Разрешение на въезд будет только у стратегически важного транспорта - грузовики с продуктами, медикаментами, автобусы, перевозящие работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, - сказал глава облгосадминистрации.

По его словам, на всех блокпостах будут медицинские бригады, которые будут проверять у водителей и пассажиров возможные симптомы коронавируса.

Глава области отметил, что Першотравенская городская больница имеет инфекционные боксы, готовые принимать больных, куда 7 апреля отправили экспресс-тесты, дезинфекторы, защитные средства для врачей. По его слвоам, в случае необходимости, "трудных" пациентов будут направлять в больницы в Днепре.

"Обращаюсь к жителям Першотравенска. Пожалуйста, оставайтесь дома. Не гуляйте, не ходите в гости. Очень важно именно сейчас обеспечить самоизоляцию", - подчеркнул Бондаренко.

В настоящее время в Днепропетровской области - 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 21 в Першотравенске.

Теги: #днепропетровская #украина #ограничения #першотравенск
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