Состояние здоровья двух больных коронавирусом в Полтавской области средней тяжести

Состояние здоровья двух инфицированных коронавирусом COVID-19 в Кременчуге (Полтавская обл.) средней тяжести, еще двое находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

«Женщина 76 лет из Молодежного и женщина 67 лет с Раковки находятся на лечении в инфекционном отделении ЛИЛ «Кременчугская», состояние их здоровья врачи оценивают как средней тяжести», - написал Малецкий на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, состояние здоровья двух других - 28-летней женщины и 60-летнего мужчины – удовлетворительное. Они проживают в Нагорной части в районе улицы Гвардейской и находятся в самоизоляции под наблюдением врачей.

Также он сообщил, что о получении 55 результатов, из них 9 оказались положительными.

"Еще ожидаем результаты 49 анализов", - отметил Малецкий.

Как сообщалось, в Кременчуге (Полтавская обл.) зафиксированы четыре новых случая инфицирования коронавирусом - у трех женщин и одного мужчины