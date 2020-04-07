Зеленский уполномочил посла Украины в Китае подписать соглашение между Украиной и Гонконгом о передаче осужденных

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил посла Украины в Китае Сергея Камышева на подписание соглашения между Украиной и Гонконгом, специальным административным районом КНР, о передаче осужденных лиц.

"Признать утратившим силу распоряжение президента Украины от 19 ноября 2018 года № 209 "Об уполномочивании П.Петренко на подписание соглашения между Украиной и Гонконгом, специальным административным районом Китайской Народной Республики о передаче осужденных лиц", - говорится в распоряжении главы государства от 7 апреля.