Суд арестовал имущество завода "Кузня на Рыбальском"

Окружной административный суд Киева (ОАСК) 7 апреля запретил отчуждать любое имущество АО "Кузня на Рыбальском" (Киев), проводить перерегистрации в Государственном реестре, у нотариусов имущественных прав и другие действия в отношении принадлежащего заводу имущества, сообщил бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Пока генеральный прокурор и ГБР разгоняются с уголовными делами в отношении предыдущего политического режима в отношении Порошенко, наша команда без всяких возможностей процессуальных, не имея никаких правоохранительных механизмов, находясь фактически в оппозиции к правоохранительным органам сегодня по нашему иску в административном суде смогла заморозить крупнейший актив Петра Порошенко – завод Кузня на Рыбальском", - сообщил Портнов во вторник на своем канале в YouTube

Как отмечается в определении суда, обнародованном Портновым, с соответствующим иском обратилась гражданка Исаевская, которая намерена обжаловать бездеятельность Национального агентства по предотвращению коррупции в расследовании информации о коррупционном нарушении в отношении Порошенко.

"Напомню, "Кузня на Рыбальском" – это ключевой объект, через который Порошенко отмывал свои преступные доходы, будучи одновременно и президентом, и одновременно контролируя правительство, Минфин, парламентскую коалицию, когда в закон о бюджете вносились изменения для того, чтобы финансировать собственный завод, а потом покупал на этом заводе собственную продукцию втридорога и в острую фазу войны поставлял ее в армию", - утверждает Портнов.

"Вот сегодня мы этот объект заморозили по собственному иску, имущество арестовано. Мы призываем государство следовать нашему примеру", - заключил он.

Как сообщалось, совладелец группы ТАС бизнесмен Сергей Тигипко осенью 2018 года приобрел у президента Петра Порошенко АО "Завод "Кузня на Рыбальском". (ранее - ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины.

До середины ноября 2018 года основным акционером ЧАО с пакетом в 73,9067% акций приватизированного в 1995 году судозавода выступало ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Капитал" (ранее - "Фонд "Петра Порошенко", Киев), вторым по величине акционером с пакетом в 20,1280% акций выступал ПАО "ЗНКИФ "ВИК", сконцентрировавший активы народного депутата Игоря Кононенко.