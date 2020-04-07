Производство минеральных удобрений в Украине идет в нормальном режиме, цены на них минимальные за последние годы

Президент Союза химиков Украины Алексей Голубов отмечает, что сейчас отечественные заводы по производству минеральных удобрений работают в нормальном режиме, все работники предприятий обеспечены необходимыми средствами дезинфекции и защиты.

"В этом году после шести лет остановки удалось запустить производство аммиака на северодонецком "Азоте". И это дало возможность увеличить производство продукции. Украинские химики в первом квартале этого года произвели минеральных удобрений на 170 тыс. тонн больше, чем за то же время в 2019 году. И в апреле украинские предприятия еще увеличат производство", - отметил он во вторник на совещании советника президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко с представителями украинского АПК и химпрома, сообщает пресс-служба президента.

Вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко привел данные, что по сравнению с показателями начала 2019 года цены на отечественные минеральные удобрения снижаются ежеквартально, и сейчас минимальны за последние годы.

"Мы работаем над тем, чтобы этот процесс продолжался, или чтобы, как минимум, не было ощутимых ценовых колебаний. Газ действительно упал в цене, и мы видим, что производитель реагирует на это своей ценой. Однако есть еще ряд способов, как можно дать рынку более доступный товар, в чем заинтересован каждый производитель", - указал он.