События

22:44 07.04.2020

Производство минеральных удобрений в Украине идет в нормальном режиме, цены на них минимальные за последние годы

1 мин читать

Президент Союза химиков Украины Алексей Голубов отмечает, что сейчас отечественные заводы по производству минеральных удобрений работают в нормальном режиме, все работники предприятий обеспечены необходимыми средствами дезинфекции и защиты.

"В этом году после шести лет остановки удалось запустить производство аммиака на северодонецком "Азоте". И это дало возможность увеличить производство продукции. Украинские химики в первом квартале этого года произвели минеральных удобрений на 170 тыс. тонн больше, чем за то же время в 2019 году. И в апреле украинские предприятия еще увеличат производство", - отметил он во вторник на совещании советника президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко с представителями украинского АПК и химпрома, сообщает пресс-служба президента.

Вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко привел данные, что по сравнению с показателями начала 2019 года цены на отечественные минеральные удобрения снижаются ежеквартально, и сейчас минимальны за последние годы.

"Мы работаем над тем, чтобы этот процесс продолжался, или чтобы, как минимум, не было ощутимых ценовых колебаний. Газ действительно упал в цене, и мы видим, что производитель реагирует на это своей ценой. Однако есть еще ряд способов, как можно дать рынку более доступный товар, в чем заинтересован каждый производитель", - указал он.

Теги: #минеральные_удобрения #украина #производство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:11 08.04.2020
В ближайшие дни Харьковская область получит 11 ИВЛов и лабораторное оборудование для ПЦР-диагностики

В ближайшие дни Харьковская область получит 11 ИВЛов и лабораторное оборудование для ПЦР-диагностики

00:05 08.04.2020
Из-за вспышки коронавируса в Днепропетровской области въезд и выезд из Першотравенска ограничат

Из-за вспышки коронавируса в Днепропетровской области въезд и выезд из Першотравенска ограничат

23:49 07.04.2020
Харьковские теплосети уменьшат стоимость тепла и горячей воды в платежках за март

Харьковские теплосети уменьшат стоимость тепла и горячей воды в платежках за март

23:41 07.04.2020
В Черновицкой области зафиксировано 25 новых случаев коронавируса

В Черновицкой области зафиксировано 25 новых случаев коронавируса

23:30 07.04.2020
Состояние здоровья двух больных коронавирусом в Полтавской области средней тяжести

Состояние здоровья двух больных коронавирусом в Полтавской области средней тяжести

23:13 07.04.2020
"Метинвест" на ММК им. Ильича начинает строительство кислородного комплекса на $78 млн

"Метинвест" на ММК им. Ильича начинает строительство кислородного комплекса на $78 млн

23:06 07.04.2020
Прокуратура расследует несоблюдение в Лукьяновском СИЗО мероприятий по предотвращению распространения COVID-19

Прокуратура расследует несоблюдение в Лукьяновском СИЗО мероприятий по предотвращению распространения COVID-19

22:57 07.04.2020
Зеленский уполномочил посла Украины в Китае подписать соглашение между Украиной и Гонконгом о передаче осужденных

Зеленский уполномочил посла Украины в Китае подписать соглашение между Украиной и Гонконгом о передаче осужденных

22:52 07.04.2020
Во Львовской области горит новояворовская мусорная свалка

Во Львовской области горит новояворовская мусорная свалка

22:49 07.04.2020
Суд арестовал имущество завода "Кузня на Рыбальском"

Суд арестовал имущество завода "Кузня на Рыбальском"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд арестовал имущество завода "Кузня на Рыбальском"

Нардеп Скороход и ее ребенок находятся в больнице, у нее рецидив коронавируса

Китайские власти разрешили выезд из Уханя, 11 недель находившегося в изоляции из-за коронавируса

Пока не время обсуждать полноценное возобновление работы общественного транспорта – Зеленский

В Харькове неизвестные напали на начальников УГРО и Отдела розыска областного главка полиции

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики во вторник обстреляли окраины Марьинки, ранена местная жительница

Нардеп Скороход и ее ребенок находятся в больнице, у нее рецидив коронавируса

Украинцев из-за коронавируса призвали воздержаться от посещения богослужений в храмах во время празднования Пасхи

Кулеба призывает не забывать о продолжающейся на Донбассе войне

Главы церквей Львова в режиме онлайн-конференции обсудят формат празднования Пасхи – Садовый

Разумков считает подачу более 16тыс. поправок в законопроект о банках попыткой затянуть его принятие

В больницах Ивано-Франковска находятся 216 пациентов с подозрением на коронавирус – мэр

В Италии резко подскочили цены в интернете на пасхальную выпечку и шоколадные изделия

Число жертв коронавируса во Франции превысило 10 тыс. человек

В Вознесенске сгорела автомастерская, из которой успели вывести 2 бензовоза - ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА