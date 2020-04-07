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22:26 07.04.2020

Боевики во вторник обстреляли окраины Марьинки, ранена местная жительница

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Боевики незаконных вооруженных формирований 7 апреля обстреляли из гранатомета окраины Марьинки на Донбассе, в результате чего пострадала местная жительница, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"7 апреля около 16.00 вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по окрестностям города Марьинка. В результате обстрела из гранатомета местная жительница гражданка Г. получила осколочное ранение в ногу ", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбуке.

Как отмечается, женщину оперативно доставили в больницу Курахово, ей оказали медицинскую помощь. Однако от госпитализации потерпевшая отказалась, состояние ее здоровья удовлетворительное.

Теги: #марьинка #потерпевшая #украина #обстрелы
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