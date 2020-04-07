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22:06 07.04.2020

Нардеп Скороход и ее ребенок находятся в больнице, у нее рецидив коронавируса

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Нардеп Скороход и ее ребенок находятся в больнице, у нее рецидив коронавируса

У внефракционного народного депутата Анны Скороход рецидив СОVID-19, заболел и ее ребёнок, они находятся в больнице, сообщила Скороход.

"С субботнего вечера нахожусь с ребёнком в инфекционной больнице, так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков… Также сегодня поняла, что все-таки не поправилась, на 15 день от первых симптомов сегодня получила все по-новому, посмотрим как будет дальше", - написала депутат во вторник в "Телеграм-канале".

Она рассказала, что после диагностирования у неё COVID-19 на 11 день карантина чувствовала себя нормально, так же, как и на 12-й день, несмотря на то, что повторный тест дал положительный результат.

Однако, по словам Скороход, положительный результат теста был выявлен и у ее ребёнка, который чувствовал себя плохо и их "по скорой" привезли в инфекционное отделение.

"15 день - вирус решил опять буянить, температура 38, ломота в теле, головная боль, слабость. Видимо переболеть повторно - не миф", - написала Скороход.

Как сообщалось, 28 марта у Скороход было подтверждено заболевание СОVID-19. Она находилась дома на самоизоляции.

Теги: #нардеп #коронавирус #украина #рецидив
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