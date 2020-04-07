Украинцев из-за коронавируса призвали воздержаться от посещения богослужений в храмах во время празднования Пасхи

Во фракции "Слуга народа" в связи с распространением коронавирусной болезни Сovid 19 призвали украинцев временно воздержаться от посещения богослужений во время празднования Пасхи, отдав предпочтение присоединению к их онлайн-трансляциям или просмотру по телевидению, сообщил народный депутат, глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

"Богослужение проводим в условиях ограниченного доступа. Призываем верующих временно воздержаться от посещения богослужений. Присоединиться к богослужениям призываем с помощью трансляций онлайн или по телевидению. Поощряем содействие медиа", - написал Ткаченко на своей странице в Фейсбуке.

Также он отметил о необходимости придерживаться безопасной дистанции во время проведения богослужения духовенством

Кроме того нардеп напомнил, что во время богослужения в одном помещении могут находится до 10 человек вместо с духовенством и съемочной группой при условии наличия достаточной площади для безопасной дистанции между людьми.

"Ориентировочно 3 метра на каждого ", - подчеркнул Ткаченко.

Вместе с тем Ткаченко отметил, что в городах священники могут освящать паски в пекарнях, на заводах или в магазинах, после чего все желающие могут купить их уже освященными. А в селах украинцам необходимо выставить свои корзины с пасхальными атрибутами за воротами, где священники смогут освятить их.

"Собрание верующих вокруг храмов для освящения куличей не допускаются", - подчеркнул нардеп.

Кроме того, по его словам, полиция назначит контактное лицо в каждом регионе, которое будет фиксировать возможные нарушения священниками мер безопасности и к которым смогут обратиться священники в случае неправильных действий полиции.

"Полиция назначает контактное лицо в каждом регионе, в которой священники могут обратиться в случае неправильных действий полиции... Большие религиозные сообщества передают полиции и Председателю Госэтнополитики контактных лиц в каждом регионе, к которым можно обратиться с просьбами о помощи в медиации ситуации, если кто-то из священников НЕ предоставляет должного внимания мерам безопасности ", - написал Ткаченко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал украинцев отпраздновать Пасху дома и посмотреть богослужения по трансляции, которая будет организована на украинских телеканалах.