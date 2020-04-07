События

21:14 07.04.2020

Кулеба призывает не забывать о продолжающейся на Донбассе войне

1 мин читать
Кулеба призывает не забывать о продолжающейся на Донбассе войне

Несмотря на пандемию коронавируса Covid-19, нельзя забывать о том, что на Донбассе продолжается война, заявляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Война продолжается. Сегодня в киевский военный госпиталь прибыли 18 скорых с ранеными с передовой. С ампутациями, ожогами, пулевыми и осколочными ранениями. Это печальная реальность, о которой нельзя забывать. Даже когда во всех новостях - коронавирус", - написал он в своем аккаунте в Twitter во вторник.

Теги: #кулеба #война #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:52 06.04.2020
Украина не позволит Ирану избежать ответственности за сбивание самолета "МАУ" - Кулеба

Украина не позволит Ирану избежать ответственности за сбивание самолета "МАУ" - Кулеба

19:41 06.04.2020
Украина требует от РФ обеспечить немедленное прекращение огня на Донбассе

Украина требует от РФ обеспечить немедленное прекращение огня на Донбассе

07:31 05.04.2020
Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

11:25 04.04.2020
ОБСЕ призвала к неотложному разминированию на востоке Украины

ОБСЕ призвала к неотложному разминированию на востоке Украины

11:20 04.04.2020
Главы МИД Украины и Казахстана договорились провести заседание рабочей группы по увеличению товарооборота между странами

Главы МИД Украины и Казахстана договорились провести заседание рабочей группы по увеличению товарооборота между странами

08:10 04.04.2020
По факту обстрела боевиками территории возле школы в Новотошковском на Луганщине открыто уголовное дело

По факту обстрела боевиками территории возле школы в Новотошковском на Луганщине открыто уголовное дело

11:31 03.04.2020
Кулеба заверил, что Украина продолжает вести переговоры с Ираном, чтобы получить "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Кулеба заверил, что Украина продолжает вести переговоры с Ираном, чтобы получить "черные ящики" сбитого самолета МАУ

10:47 03.04.2020
8.5 тыс. украинцев за границей просят как можно скорей эвакуировать их на Родину

8.5 тыс. украинцев за границей просят как можно скорей эвакуировать их на Родину

10:28 03.04.2020
МИД Украины будет решительно противостоять любым попыткам манипулировать коронавирусом

МИД Украины будет решительно противостоять любым попыткам манипулировать коронавирусом

20:26 02.04.2020
Генсек Столтенберг: нужно прекратить огонь на востоке Украины, чтобы бороться с коронавирусом

Генсек Столтенберг: нужно прекратить огонь на востоке Украины, чтобы бороться с коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардеп Скороход и ее ребенок находятся в больнице, у нее рецидив коронавируса

Китайские власти разрешили выезд из Уханя, 11 недель находившегося в изоляции из-за коронавируса

Пока не время обсуждать полноценное возобновление работы общественного транспорта – Зеленский

В Харькове неизвестные напали на начальников УГРО и Отдела розыска областного главка полиции

Зеленский: 78% заболевших коронавирусом в Украине – люди до 60 лет, опасно думать, что вас это не коснется

ПОСЛЕДНЕЕ

Производство минеральных удобрений в Украине идет в нормальном режиме, цены на них минимальные за последние годы

Боевики во вторник обстреляли окраины Марьинки, ранена местная жительница

Нардеп Скороход и ее ребенок находятся в больнице, у нее рецидив коронавируса

Украинцев из-за коронавируса призвали воздержаться от посещения богослужений в храмах во время празднования Пасхи

Главы церквей Львова в режиме онлайн-конференции обсудят формат празднования Пасхи – Садовый

Разумков считает подачу более 16тыс. поправок в законопроект о банках попыткой затянуть его принятие

В больницах Ивано-Франковска находятся 216 пациентов с подозрением на коронавирус – мэр

В Италии резко подскочили цены в интернете на пасхальную выпечку и шоколадные изделия

Число жертв коронавируса во Франции превысило 10 тыс. человек

В Вознесенске сгорела автомастерская, из которой успели вывести 2 бензовоза - ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА