Кулеба призывает не забывать о продолжающейся на Донбассе войне

Несмотря на пандемию коронавируса Covid-19, нельзя забывать о том, что на Донбассе продолжается война, заявляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Война продолжается. Сегодня в киевский военный госпиталь прибыли 18 скорых с ранеными с передовой. С ампутациями, ожогами, пулевыми и осколочными ранениями. Это печальная реальность, о которой нельзя забывать. Даже когда во всех новостях - коронавирус", - написал он в своем аккаунте в Twitter во вторник.