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21:09 07.04.2020

Главы церквей Львова в режиме онлайн-конференции обсудят формат празднования Пасхи – Садовый

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Главы церквей Львова в режиме онлайн-конференции обсудят формат празднования Пасхи – Садовый

Главы церквей Львова в среду обсудят в режиме видеоконференции формат проведения Пасхальных богослужений в городе, сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Завтра утром мы собираем в Zoom всех владык, которые работают во Львове, и будем проговаривать, как правильно реализовывать те послания, которые дали главы церквей, месседж президента", - сказал Садовый во вторник вечером в эфире телеканала "Украина 24".

"Думаю, что все будет необычно (празднование Пасхи – ИФ-У), но с точки зрения безопасности правильно. Люди должны быть дома, будем смотреть богослужение", - добавил он.

По словам мэра, во Львове проходит массовое тестирование на коронавирус. "У нас 32 человека инфицированы", - сказал Садовый, добавив, что в городе не наблюдается серьезной динамики роста заболевания COVID-19.

Теги: #львов #онлайн #пасха
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