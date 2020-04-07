Главы церквей Львова в режиме онлайн-конференции обсудят формат празднования Пасхи – Садовый

Главы церквей Львова в среду обсудят в режиме видеоконференции формат проведения Пасхальных богослужений в городе, сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Завтра утром мы собираем в Zoom всех владык, которые работают во Львове, и будем проговаривать, как правильно реализовывать те послания, которые дали главы церквей, месседж президента", - сказал Садовый во вторник вечером в эфире телеканала "Украина 24".

"Думаю, что все будет необычно (празднование Пасхи – ИФ-У), но с точки зрения безопасности правильно. Люди должны быть дома, будем смотреть богослужение", - добавил он.

По словам мэра, во Львове проходит массовое тестирование на коронавирус. "У нас 32 человека инфицированы", - сказал Садовый, добавив, что в городе не наблюдается серьезной динамики роста заболевания COVID-19.