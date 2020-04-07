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21:04 07.04.2020

В больницах Ивано-Франковска находятся 216 пациентов с подозрением на коронавирус – мэр

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В больницах Ивано-Франковска находятся 216 пациентов с подозрением на коронавирус – мэр

В Ивано-Франковске у 40 человек официально подтвержден диагноз COVID-19, в больницах города находится 216 пациентов с подозрением на коронавирус, сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"Стали больше делать ПЦР-диагностику, поэтому количество людей с подозрениями достаточно большое. Сегодня в двух больницах города 216 пациентов с подозрением на коронавирус, у 40 человек официально подтверждено заболевание", - сказал Марцинкив в эфире телеканала Украина 24.

Он сообщил, что три человека с подтвержденным коронавирусом умерли, но у них были также серьезные сопутствующие заболевания.

"Но приятно, что мы 32 пациента выписали из городских больниц. Некоторые из них ожидают ПЦР-диагностику, и это означает, что лечение эффективно",- отметил Марцинкив.

Мэр добавил, что в Ивано-Франковск из-за границы вернулись около 15 тысяч украинцев.

"Ситуация непроста, напряденная, но контролируемая", - сказал мэр.

Также городской голова сообщил, что в больницах города есть 14 аппаратов искусственной вентиляции легких, всего необходимо около 30 таких аппаратов.

По его словам, проблема не в закупке аппаратов, а в их доставке.

Теги: #коронавирус #подозрения #ивано_франковск
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