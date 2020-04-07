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21:00 07.04.2020

В Италии резко подскочили цены в интернете на пасхальную выпечку и шоколадные изделия

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В Италии резко подскочили цены в интернете на пасхальную выпечку и шоколадные изделия

При этом в супермаркетах их можно купить почти за ту же цену, что и в 2019 году

В Италии фиксируют резкий рост цен в интернете на пасхальную выпечку и шоколадные изделия, сообщают европейские СМИ со ссылкой на итальянскую ассоциацию по защите прав потребителей Federconsumatori.

По ее данным, в некоторых случаях цены выросли на 168% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Ввиду таких наценок ассоциация призвала правительство начать борьбу со спекулянтами. Большинство жителей Италии сейчас предпочитают делать заказы как раз онлайн, чтобы не выходить на улицу из-за распространения коронавируса, отмечают итальянские СМИ.

При этом в обычных магазинах и супермаркетах замечен лишь незначительный рост цен на такие сладости.

Согласно данным организации, цена на традиционное итальянское пасхальное лакомство "Коломба" - кекс в форме птицы - в среднем в интернете составляет 19,90 евро, тогда как в магазинах его можно приобрести за 9,69 евро. В интернете цены на "Коломба" иногда достигают 29,99 евро.

Цены на популярные в европейских странах шоколадные яйца подскочили в интернет-магазинах в среднем на 37%. Однако в некоторых случаях их цена увеличена на 168%.

"Такое повышение цен недопустимо со всех точек зрения. Получается, что итальянские семьи, которые и без того проведут Пасху не лучшим образом, - испытывая страх и страдания, еще и пострадают от финансовых последствий этого кризиса (в связи с коронавирусом - ИФ)", - заявил глава Federconsumatori Эмилио Виафора.

Он отметил, что в создавшейся ситуации цены на продукты питания растут, а компании, продающие их через интернет, вдобавок их сильно завышают.

Виафора пообещал, что передаст полученные данные властям Италии.

Христиане западных стран в этом году будут отмечать Пасху 12 апреля.

Теги: #италия #пасха
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