События

20:43 07.04.2020

В Вознесенске сгорела автомастерская, из которой успели вывести 2 бензовоза - ГСЧС

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В Вознесенске сгорела автомастерская, из которой успели вывести 2 бензовоза - ГСЧС

В 10:42 вторника в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Киевская г.Вознесенск, где произошло возгорание в ремонтной автомастерской.

"По прибытию пожарных 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и местной пожарной охраны "Александровка" установлено, что горит деревянное перекрытие, крыша ремонтной мастерской и легковой автомобиль Chery Amulet, который находился в помещении", - сообщает во вторник Госслужба Украины по ЧС.

Согласно информации, пожарные эвакуировали два бензовоза Scania и ГАЗ, которые также были в мастерской.

"Пожар на площади 200 кв в 11:20 локализован и в 12:10 ликвидирован, причина устанавливается. Благодаря оперативным и быстрым действиям спасателей от огня спасены смежные помещения и здания", - говорится в сообщении.

Теги: #мастерская #пожар #вознесенск
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