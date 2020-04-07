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20:40 07.04.2020

В ЦИКе предусмотрели возможность проведения онлайн-заседаний

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В ЦИКе предусмотрели возможность проведения онлайн-заседаний

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на своём очередном заседании во вторник, 7 апреля, приняла решение о возможности их проведения с использованием технических средств.

"Мы не меняем форму работы. А закладываем дополнительную возможность проводить наши заседания. Надеюсь, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшится и нам не придется применять такой режим. Вместе с тем, имея законные основания и ставя целью обеспечения надлежащего функционирования Комиссии при любых условиях, мы и принимаем сегодня это решение " - пишут в пресс-службе ведомства со ссылкой на заявление председателя ЦИК Олег Диденко.

Отныне члены ЦИК могут участвовать в заседаниях Комиссии с помощью технических средств. Соответствующие изменения внесены в регламент ЦИК, утвержденного постановлением ЦИК от 26 апреля 2005 года № 72, дополнив его отдельной статьей.

В новой статье регламента определено, в частности, что по согласованию с председателем Комиссии и при наличии технической возможности член ЦИК может принимать участие в его заседаниях с помощью технических средств из-за невозможности физического присутствия на заседании. В частности, в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения, установление в определенном законом порядке режима чрезвычайной ситуации или карантина или наступления иных обстоятельств, объективно невозможным проведение заседания ЦИК в обычном порядке, ставят под угрозу жизнь и здоровье членов Комиссии, работников Секретариата Комиссии и Службы распорядителя Государственного реестра избирателей, заседание Комиссии могут проводиться с использованием технических средств в режиме видеоконференции с возможной одновременной трансляцией на официальном веб-сайте Комиссии.

Кроме того, определено, что в случае участия Председателя Комиссии, секретаря Комиссии в заседании ЦИК с помощью технических средств протокол заседания, решение Комиссии, принятые на таком заседании, и приложения к ним могут подписываться личными квалифицированными электронными подписями соответственно Председателя и / или секретаря Комиссии по последующим оформлением их в бумажном виде.

В свою очередь лицам, имеющим право присутствовать на заседании ЦИК в соответствии с законом, будет предоставляться возможность принять участие в заседании в режиме видеоконференции с помощью технических средств.

Теги: #заседания #онлайн #цик
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