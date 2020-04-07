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20:34 07.04.2020

Китайские власти разрешили выезд из Уханя, 11 недель находившегося в изоляции из-за коронавируса

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Китайские власти разрешили выезд из Уханя, 11 недель находившегося в изоляции из-за коронавируса

Власти Китая разблокировали выезд из города Уханя, откуда началась пандемия коронавируса, сообщают во вторник китайские СМИ.

Ухань пробыл в жесткой изоляции 76 дней. Такие меры власти ввели, чтобы сдержать распространение COVID-19. Перед открытием выезда из города на шоссе скопились автомобили с желающими покинуть Ухань.

Также возобновили движение поезда. Газета Global Times отмечает, что за среду на поездах город покинут порядка 55 тыс. человек. В основном это люди, которые работают за пределами Уханя. Власти города, несмотря на разрешение на выезд, призывают жителей не выезжать из Уханя без необходимости.

В Ухане в январе были приняты экстренные меры для борьбы с распространением коронавируса. В городе, где проживают более 11 млн человек, было приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение, остановлено движение городского транспорта. Жители города почти перестали выходить на улицы.

За последние две недели в Ухане было зарегистрировано два новых заражения коронавирусом, сообщают СМИ.

Теги: #китай #ухань #выезд
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