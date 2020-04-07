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20:19 07.04.2020

Суд отложил рассмотрение апелляции на определение суда о выплате ПриватБанком $250 млн Суркисам на неопределенный срок – банк

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Суд отложил рассмотрение апелляции на определение суда о выплате ПриватБанком $250 млн Суркисам на неопределенный срок – банк

Киевский апелляционный суд перенес на неопределенный срок запланированное на 8 апреля рассмотрение апелляционной жалобы государственного исполнителя на постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный ПриватБанк (Киев) выплатить более $200 млн в пользу шести оффшорных компаний братьев Суркисов, сообщила пресс-служба банка во вторник.

"Министерство финансов Украины и ПриватБанк сообщают, что получили информацию от канцелярии Киевского апелляционного суда, что дело №757/7499/17-ц снято с рассмотрения, а дата следующего заседания не назначена", – говорится в сообщении.

Банк обратил внимание, что на официальном сайте суда изменения еще не отражены.

Уточняется, что Минфин и ПриватБанк обратились с ходатайством в суд относительно официального уведомления всех участников дела о новой дате заседания.

Как сообщалось, юристы ПриватБанка не получили повестку для участия в соответствующем заседании, в связи с чем защищать интересы банка должны были органы юстиции. Банк отмечал, что он также подал апелляцию на постановление судьи Пидпалого, однако никакой информации относительно её рассмотрения суд пока не предоставил.

Ранее, 25 февраля Пидпалый постановил, что ПриватБанк обязан компенсировать оффшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 2012-2014 годах разместили на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

Денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, во время национализации банка в конце 2016 года попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Суркисы пытаются оспорить включение их в процедуру bail-in в судах. В частности, Верховный суд Украины 16 апреля продолжит рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины, Кабинета министров и ПриватБанка на решение судов низших инстанций в пользу Суркисов по поводу их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,058 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 банков.

Теги: #суркисы #приватбанк #суд
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