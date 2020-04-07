В Днепропетровской области 15 новых случаев COVID-19, всего в регионе 41 заболевший коронавирусом - ОГА

В Днепропетровской области зафиксировано 15 новых случаев COVID-19, всего в регионе 41 заболевший коронавирусом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Александр Бондаренко.

"Только получили 15 положительных результатов тестов на коронавирус. Всего в области - 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19", - приводит слова Бондаренко пресс-служба ОГА.

Глава области отметил, что все новые случаи зафиксированы в г.Першотравенск.