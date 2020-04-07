В Николаевской области проверят правильность проведения тестов на коронавирус – совещание у президента

Главы Черновицкой и Тернопольской ОГА Сергей Осадчук и Владимир Труш на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что жители регионов положительно отреагировали на дополнительную карантинную рекомендацию оставаться дома в течение выходных - с 13:00 4 апреля до 6:00 6 апреля.

"В Киеве, где сейчас зафиксировано 279 случаев заражения, действует 28 мобильных групп, которые тестируют людей на наличие болезни. Их работа облегчает процесс забора анализов для выявления COVID-19", - сообщает пресс-служба президента по итогам совещания во вторник.

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник сообщил, что сейчас в областной инфекционной больнице находится 9 пациентов с подозрением на коронавирус. Но пока ни один тест не показал положительного результата. Участники совещания решили направить в Николаевскую область проверку из Министерства здравоохранения, чтобы убедиться в правильности проведения тестов.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил о завершении проверок по соблюдению стандартов Минздрава о помощи больным COVID-19. Он обратил внимание на то, что где-то в областях не придерживаются утвержденных алгоритмов доставки больных, не проводится эффективная дезинфекция "скорых", существует ненужная и опасна экономия ПЦР-тестов, а также плохо работают горячие линии региональных департаментов здравоохранения. Он указал, что ОГА должны решить эти проблемы.