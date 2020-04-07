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19:44 07.04.2020

Пока не время обсуждать полноценное возобновление работы общественного транспорта – Зеленский

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Пока не время обсуждать полноценное возобновление работы общественного транспорта – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с руководителями областных государственных администраций и мэрами крупных городов указал, что пока что не время обсуждать возможность полноценного возобновления работы общественного транспорта, поскольку апрель является опасным месяцем с точки зрения распространения коронавируса в стране.

"Президент отметил, что сейчас не время для обсуждения полноценного возобновления работы общественного транспорта, поскольку из-за Пасхальных праздников апрель – очень опасный месяц с точки зрения заражения", - сообщает пресс-служба президента.

Теги: #транспорт #зеленский #возобновление
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