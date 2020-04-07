Пока не время обсуждать полноценное возобновление работы общественного транспорта – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с руководителями областных государственных администраций и мэрами крупных городов указал, что пока что не время обсуждать возможность полноценного возобновления работы общественного транспорта, поскольку апрель является опасным месяцем с точки зрения распространения коронавируса в стране.

"Президент отметил, что сейчас не время для обсуждения полноценного возобновления работы общественного транспорта, поскольку из-за Пасхальных праздников апрель – очень опасный месяц с точки зрения заражения", - сообщает пресс-служба президента.