Кабмин отобрал наиболее уместные предложения от регионов об изменениях в бюджет и готов предложить их на рассмотрение Рады – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что центральная власть рассмотрела предложения региональных руководителей об изменениях в государственный бюджет.

"Уже поступили ваши предложения по изменениям в бюджет, которые вы разработали, основываясь на потребностях в связи с распространением эпидемии. Правительство рассматривало, отбирало наиболее уместные из них, готово обсудить решения и предложить парламенту проголосовать за эффективные предложения", - обратился он во вторник к руководству ОГА и мэрам областных центров на традиционном селекторном совещании.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Кабинет министров поддержал идею региональных руководителей по обеспечению продуктовыми наборами одиноких людей и по централизации закупки оборудования.

"Мы надеемся, что до конца недели парламент проголосует изменения в бюджет, и правительству удастся создать специальный фонд, который обеспечит различные поступления в регионы, в частности, субвенции на меры по борьбе с коронавирусом", - сказал премьер.