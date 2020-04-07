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19:32 07.04.2020

Пентагон мобилизовал медиков-резервистов для борьбы с коронавирусом в Нью-Йорке

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Пентагон мобилизовал медиков-резервистов для борьбы с коронавирусом в Нью-Йорке

По меньшей мере, 500 военных медиков-резервистов, служивших в ВМС США, откликнулись на призыв оказать помощь властям Нью-Йорка в борьбе с коронавирусом, сообщило Северное командование вооруженных сил США.

"Я очень горжусь нашими резервистами, - заявил контр-адмирал Джон Шоммер, командующий резервом ВМС США. - Наши медицинские работники из состава резерва сейчас находятся на переднем крае, и это стало возможным только благодаря их гибкости, оперативности и преданности самоотверженному служению".

По данным Пентагона, в борьбе с пандемией COVID-19 в США уже задействованы около 850 военных моряков-резервистов. Помимо 500 медиков запаса ВМС США, направляемых в Нью-Йорк, на бортах госпитальных судов USNS Mercy и Comfort, пришедших на помощь властям Лос-Анджелеса и Нью-Йорка соответственно, уже несут службу более 225 резервистов американского флота.

Как сообщалось, у члена экипажа плавучего госпиталя USNS Comfort направленного в Нью-Йорк на помощь в борьбе с коронавирусом, выявили заражение Covid-19. Заболевшего изолировали, сообщили в ВМС США. Его болезнь не повлияет на прием пациентов на судне, отметило американское военное командование.

Плавучий госпиталь прибыл в Нью-Йорк, где больницы перегружены из-за большого числа заболевших коронавирусом, на прошлой неделе. С тех пор он принял порядка 40 пациентов, они не были заражены COVID-19.

В понедельник президент США Дональд Трамп дал согласие на то, чтобы на борт корабля принимали, в том числе, больных COVID-19. Ранее американские власти планировали, что USNS Comfort будет оказывать помощь медицинским службам города в обслуживании пациентов, нуждающихся в экстренной помощи, но не инфицированных коронавирусом.

По состоянию на вторник, число заразившихся коронавирусом на территории США превысило 369 тыс. человек, свыше 11 тыс. человек умерли с начала пандемии.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано почти 132 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения коронавирусом - 4,7 тыс. человек.

Теги: #сша #войска #резервисты
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