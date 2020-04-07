События

19:32 07.04.2020

В штате Нью-Йорк зафиксировали рекордное суточное число смертей от коронавируса

1 мин читать
В штате Нью-Йорк зафиксировали рекордное суточное число смертей от коронавируса

В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса скончался 731 человек, это наибольший суточный прирост смертей с начала пандемии COVID-19, сообщает телеканал CNN со ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо.

"Это самый значительной суточный прирост", - сказал Куомо.

Число умерших в штате Нью-Йорк растет с 4 апреля.

В городе Нью-Йорк от коронавируса скончалось уже 3 202 человека, сообщает агентство Associated Press. Оно отмечает, что, таким образом, теперь число жертв коронавируса превысило число погибших в Нью-Йорке в результате терактов 11 сентября 2001 года, отмечает агентство. Тогда в результате атаки на здания Всемирного торгового центра погибли 2 753 человека, всего жертвами терактов 11 сентября стали 2 977 человек.

В общей сложности в США умерли 11 830 человек, заболевших коронавирусом, сообщает университет Джонса Хопкинса. Положительный анализ на COVID-19 сдали 378 289 жителей США.

Теги: #сша #нью_йорк #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:32 07.04.2020
Пентагон мобилизовал медиков-резервистов для борьбы с коронавирусом в Нью-Йорке

Пентагон мобилизовал медиков-резервистов для борьбы с коронавирусом в Нью-Йорке

19:26 07.04.2020
В Коцюбинском под Киевом подтвердились еще три случая заболевания COVID-19 – и.о. мэра

В Коцюбинском под Киевом подтвердились еще три случая заболевания COVID-19 – и.о. мэра

19:17 07.04.2020
Зеленский: 78% заболевших коронавирусом в Украине – люди до 60 лет, опасно думать, что вас это не коснется

Зеленский: 78% заболевших коронавирусом в Украине – люди до 60 лет, опасно думать, что вас это не коснется

19:07 07.04.2020
Норвегия снимает некоторые ограничения, действующие в связи с коронавирусом - премьер

Норвегия снимает некоторые ограничения, действующие в связи с коронавирусом - премьер

19:04 07.04.2020
Президент США может открыть экономику в непострадавших от вируса регионах - Мнучин

Президент США может открыть экономику в непострадавших от вируса регионах - Мнучин

19:04 07.04.2020
В Монастырисском районе Тернопольской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 113 человек

В Монастырисском районе Тернопольской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 113 человек

19:00 07.04.2020
В Монастырисском районе Тернопольской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 113 человек

В Монастырисском районе Тернопольской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 113 человек

18:53 07.04.2020
Зеленский: на действия мэра Запорожья уже отреагировали СБУ и МВД

Зеленский: на действия мэра Запорожья уже отреагировали СБУ и МВД

18:47 07.04.2020
Зеленский: все ограничения временны и нужны для сохранения жизни и здоровья людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей"

Зеленский: все ограничения временны и нужны для сохранения жизни и здоровья людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей"

18:43 07.04.2020
В "Голосе" предлагают Кабмину изменить введенные в Украине карантинные меры

В "Голосе" предлагают Кабмину изменить введенные в Украине карантинные меры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Харькове неизвестные напали на начальников УГРО и Отдела розыска областного главка полиции

Зеленский: 78% заболевших коронавирусом в Украине – люди до 60 лет, опасно думать, что вас это не коснется

На этой неделе прибудут минимум 7 самолетов из Китая и Кореи с тестами, аппаратами ИВЛ и защитными средствами – Зеленский

Украина начнет на этой неделе изготавливать свои тест-системы ПЦР, ежедневно выпускает 900 тыс. масок – Зеленский

Боевики на Донбассе 4 раз нарушили режим прекращения огня, бойцы ВСУ не пострадали – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Пока не время обсуждать полноценное возобновление работы общественного транспорта – Зеленский

Кабмин отобрал наиболее уместные предложения от регионов об изменениях в бюджет и готов предложить их на рассмотрение Рады – Зеленский

Зеленский утвердил главкома ВСУ Хомчака и ввел министра финансов Марченко в состав СНБО

В Харькове неизвестные напали на начальников УГРО и Отдела розыска областного главка полиции

Государство сделает все, чтобы граждане могли отпраздновать Пасху дома – Зеленский

На этой неделе прибудут минимум 7 самолетов из Китая и Кореи с тестами, аппаратами ИВЛ и защитными средствами – Зеленский

Украина начнет на этой неделе изготавливать свои тест-системы ПЦР, ежедневно выпускает 900 тыс. масок – Зеленский

Коронавирус выявили у более половины находящихся на борту круизного лайнера Greg Mortimer

В Великобритании за сутки зафиксировали более 800 смертей от коронавируса

Боевики на Донбассе 4 раз нарушили режим прекращения огня, бойцы ВСУ не пострадали – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА