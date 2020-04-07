В Коцюбинском под Киевом подтвердились еще три случая заболевания COVID-19 – и.о. мэра

В Коцюбинском (Киевская обл.) подтвердились ещё три случая заболевания COVID-19, сообщил временно исполняющий обязанности мэра Сергей Даниш.

"Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у еще трех жителей Коцюбинского. Двое из них - контактные лица первого больного. Третья - жительница частного сектора", - написал и.о. мэра на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что в настоящее время все лица находятся на самоизоляции и под наблюдением врачей.

4 апреля Даниш сообщал об первом случае заболевания коронавирусом. По его словам, состояние больного человека удовлетворительное и не требовало госпитализации.

Как сообщалось, в Киевской области на утро вторника коронавирус зафиксирован у 97 жителей области, суточный прирост – 6 человек.