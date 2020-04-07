В Харькове неизвестные напали на начальников УГРО и Отдела розыска областного главка полиции

В Харькове совершено нападение на начальника Управления уголовного розыска и начальника Отдела розыска по тяжким преступлениям Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области.

"Факт нападения подтверждаем. По данному факту начато уголовное производство", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ОК не дали информацию о состоянии пострадавших и подробностях происшедшего, отметил лишь, что это случилось в понедельник.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что нападение на начальника управления уголовного розыска и начальника отдела розыска по тяжким преступлениям произошло в понедельник вечером возле здания главка и сейчас пострадавшие в тяжелом состоянии.