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18:53 07.04.2020

Зеленский: на действия мэра Запорожья уже отреагировали СБУ и МВД

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о недопустимости такого нарушения постановления Кабинета министров об ограничительных мерах во время карантина, как это произошло в Запорожье, и соответствующей реакции правоохранителей на действия мэра города.

"Хочу обратить внимание на ситуацию, когда мэр Запорожья нарушает постановление правительства и запускает в городе общественный транспорт. Эти действия уже получили реакцию Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел", - сказал он в видеообращении к украинцам во вторник.

Зеленский указал мэрам всех украинских городов и сельским головам на необходимость обязательного выполнения всех ограничений, связанных с противодействием коронавирусу.

Как сообщалось, 5 апреля мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что весь общественный транспорт в городе выйдет на маршруты и ограничения движения с 6 апреля в рамках усиленного карантина из-за коронавируса не будет.

"По информации Министерства здравоохранения, рекомендуется запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов. Понимаю, что такая вынужденная мера, вероятно, правильна. Но! В то же время я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу. Поэтому, посоветовавшись с юристами, я принял следующее решение – завтра весь общественный транспорт выходит на маршруты. Руководствуюсь постановлением Кабинета министров Украины от 2 апреля 2020 № 255", – написал Буряк на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что в транспорт будут пускать только людей в масках или респираторах. Мэр также призвал горожан не выходить из дома без крайней необходимости.

Теги: #коронавирус #зеленский #запорожье
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