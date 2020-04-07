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18:43 07.04.2020

На этой неделе прибудут минимум 7 самолетов из Китая и Кореи с тестами, аппаратами ИВЛ и защитными средствами – Зеленский

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На этой неделе прибудут минимум 7 самолетов из Китая и Кореи с тестами, аппаратами ИВЛ и защитными средствами – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидается прибытие на этой неделе как минимум семи самолетов из Китая и Кореи с ПЦР- и экспресс-тестами для выявления коронавируса, аппаратами ИВЛ и средствами защиты.

"В течение этой недели мы ожидаем прибытия, по меньшей мере, семи самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Наша цель – в ближайшее время доставить в Украину 50 млн масок", - рассказал он в видеообращении к украинцам во вторник.

Теги: #коронавирус #зеленский
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Интерфакс-Украина
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