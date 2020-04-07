Украина начнет на этой неделе изготавливать свои тест-системы ПЦР, ежедневно выпускает 900 тыс. масок – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина активно работает над организацией собственного производства необходимых средств для борьбы с коронавирусом, в частности, на этой неделе начнет изготавливать собственные тест-системы полимеразной цепной реакции (ПЦР).

"Мы максимально наращиваем отечественное производство. На этой неделе мы начнем изготавливать собственные тест-системы ПЦР. А еще, Украина ежедневно выпускает 900 тыс. масок. Мы принимаем все меры для полного обеспечения страны всем необходимым", - сказал он в видеообращении к украинцам во вторник.