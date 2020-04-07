Боевики на Донбассе 4 раз нарушили режим прекращения огня, бойцы ВСУ не пострадали – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала вторника четыре раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружения. Оккупанты применяли минометы калибра 120-мм, станковые противотанковые гранатометы, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбуке в пятницу вечером.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вблизи н.п.Марьинки обстрелял позиции Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вблизи н.п.Опытное - из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики выпустили по окрестностям Новотошковское семь мин калибра 120-мм.

"Почувствовав на себе результаты нашего ответа, оккупанты немедленно прекращали любую активность. Потери противника уточняются. Сегодня, 7 апреля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.