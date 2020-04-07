Число зараженных COVID-19 в США выросло почти до 370 тыс. человек, умерли более 11 тыс.

Число заразившихся коронавирусом на территории США превысило 369 тыс. человек, свыше 11 тыс. человек умерли с начала пандемии, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов, опубликованных во вторник.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано почти 132 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения коронавирусом - 4,7 тыс. человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 41 тыс. инфицированных. В штате Калифорния - более 16 тыс. Там за сутки прирост составил почти 350 случаев заболевания.

Из заболевших коронавирусом в США вылечились около 20 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу заявил, что страну в скором времени ожидает пик эпидемии коронавируса COVID-19.

"Мы не знаем, когда произойдет резкое повышение (числа зараженных - ИФ), но это произойдет очень скоро. Скачок будет большим", - заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

"В некоторых районах его (пика - ИФ) не будет, некоторые районы будут приятно удивлены... Другие штаты действительно окажутся в беде", - сказал Трамп.