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17:50 07.04.2020

Боевики вблизи Красногоровки обстреляли автомобиль съемочной группы телеканала – штаб ООС

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Боевики вблизи Красногоровки обстреляли автомобиль съемочной группы телеканала – штаб ООС

Боевики на Донбассе совершили обстрел по позициям украинских военнослужащих вблизи г.Красногоровки, в результате чего был поврежден автомобиль съемочной группы одного из телеканалов, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 7 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел украинских защитников вблизи населенного пункта Красногоровка. Противник применил беспилотный летательный аппарат, из которого сбросил заряд ВОГ-17. В результате атаки БПЛА был поврежден автомобиль съемочной группы одного из телеканалов", - сказано в сообщении на странице ООС в Фейсбуке.

Отмечается, что граната разорвалась в нескольких метрах от транспортного средства, в результате чего осколки попали в боковое стекло и кузов автомобиля. В салоне в это время находились представители СМИ и пресс-офицер одного из подразделений ООС.

"К счастью никто из журналистов и военнослужащих не пострадал", - подчеркнули в штабе ООС.

В свою очередь журналист телеканала "Украина" Александр Махов на странице в Фейсбуке сообщил, что боевики обстреляли автомобиль с журналистами телеканала "Украина".

"Целенаправленно целились именно в автомобиль. Так как обстрел произошел именно в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте неподалеку позиции. Автомобиль гражданский, брендированный. …В салоне находился я, оператор, водитель и пресс-офицерка бригады, которая сопровождала съемочную группу. К счастью никто не пострадал. Все мы сразу укрылись в блиндаже", - написал журналист.

Теги: #оос #красногоровка #обстрел #журналисты
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